Студотряды в Мозырском педагогическом университете

Лето – пора каникул, время отдыха. Однако некоторые студенты мозырского педагогического предпочитают проводить время с пользой и записываются в, так называемые, стройотряды.

В дискозале главного корпуса кипит творческая работа. Оформительский отряд наносит на стену урбанистический пейзаж Мозыря. Автор идеи – Иван Рудник.

Ирина Жинко студентка второго курса, и второй год подряд решает провести время с пользой для родного ВУЗа и для себя.

В педуниверситете отряды разные, те, кто занимается оформлением, кто помогает проводить централизованное тестирование, некоторые ребята в качестве вожатых сопровождают детей в оздоровительные лагеря.

Студенческие стройотряды имеют столетнюю историю. В советские времена они участвовали в глобальных стройках, в том числе помогали в возведении Мозырского НПЗ. Сегодня, конечно, масштабы не те, но эта форма полезной занятости нашла свою нишу и в реальности 21 века.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ