Мозырянка Елена Руденко удостоена высокого титула «Человек года» Гомельской области в номинации «Мастер»

«Палеская зорачка» Мозырь, танцы, Палеская зорачка, Елена Руденко…. Этот ассоциативный список можно продолжать и дальше. В одном ряду будут такие слова как творчество, дети, концерты и спектакли. А теперь еще и звание «Человек года». В этом году художественный руководитель детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца «Палеская зорачка» Елена Петровна Руденко удостоена высокого титула в номинации «Мастер». Торжественная церемония награждения прошла в Гомеле в День Независимости. Для каждого, кто в этот день вышел на сцену, это своего рода признание заслуг.

Премьера спектакля «Семья – это жизнь моя», о котором рассказывает Елена Руденко, состоялась в марте 20 года. Участие в нем приняли не только ребята из «зорачки», но и родители юных артистов и активные мозыряне. Это очередной социальный проект. Через два года «Палеская зорачка» отметит свое 35-летие. Позади сотни выступлений, десятки площадок в разных странах мира. Звание «Человек года» присвоено Елене Руденко за активную жизненную позицию. Кроме многочисленных творческих заслуг, Елена Руденко инициативный и предприимчивый человек, великолепный организатор. Человек одновременно очень сильный и тонко чувствующий. Елена Петровна является активисткой Мозырской районной организации «Белорусский союз женщин». По ее мнению созидательность, присущая женщинам, способна объединять и скреплять общество.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ