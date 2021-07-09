Лето – время уборочной не только для аграриев, но и для сотрудников наркоконтроля. Вчера была уничтожена целая плантация конопли

Кусты конопли в человеческий рост затерялись в лесу между другими растениями. Урожай в этом году выдался на славу. Однако плантацию обнаружили оперативники мозырского наркоконтроля, а уничтожили аграрии. Около 96 килограммов наркосырья. К слову, конопля дикорастущая. В 20 веке в Беларуси активно выращивали растение, это была одна из отраслей растениеводства. Из конопли делали ткань, плели веревки, неводы, выжимали масло. После из-за содержания психоактивных веществ растение было запрещено. Сейчас на мозырском нелегальном наркорынке марихуана входит в топ самых распространенных наркотиков вместе с синтетическими мефедроном и альфа-пвп. Традиционно с начала лета стартует специальная программа «Мак». Ее задача – найти и уничтожить наркосодержащие растения. С начала сезона мозырские оперативники выявили 27 подобных фактов. Уничтожено почти 35 килограммов мака и более 450 килограммов конопли.