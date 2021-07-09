Вниманию пассажиров, выезжающих в Российскую Федерацию! С 10 июля граждане Беларуси смогут въехать в Россию только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, зарегистрированном в приложении «Путешествую без CОVID-19»

С 10 июля граждане Беларуси смогут въехать в Россию только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, зарегистрированном в приложении «Путешествую без CОVID-19».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Беларуси. Данная мера предусмотрена постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. «С 10 июля граждане государств-членов ЕАЭС и Таджикистана, а с 1 сентября — граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана при пересечении границы РФ должны будут предоставить с использованием приложения «Путешествую без COVID-19» отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три календарных дня до прибытия», — говорится в сообщении.В базу данных приложения путешествующие белорусы должны загружать результаты ПЦР-тестов, проводимых аккредитованными лабораториями. Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок в Российскую Федерацию.