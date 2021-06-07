Житель Калинковичей промышлял ночными угонами и автокражами в Мозыре

В последних числах мая в Мозырский РОВД обратился горожанин. Он сообщил о том, что ночью кто-то вскрыл его автомобиль. Из салона пропали очки, фонарик, мультиметр, видеорегистратор, связка ключей и другое имущество. Оперативники установили, это преступление совершил ранее судимый безработный 23-летний житель Калинковичей. Есть доказательства, что молодой человек ранее приезжал в Мозырь и угонял автомобили. В начале мая угнал «ВАЗ». Хозяин авто оставил ключ в замке зажигания, этим воспользовался угонщик. Он прокатился по ночному городу и пригнал машину практически на место, к соседнему дому. 27 мая на этой же улице молодой человек решил угнать еще один «ВАЗ». Он попытался завести машину, сомкнув провода, затем попробовал толкнуть авто с горы. Мотор не заводился. Причина была в отсутствии аккумулятора. Калинковчанин бросил автомобиль прямо на дороге.