На Мозырском НПЗ подходит к завершению реализация самого масштабного инвестиционного проекта за всю историю завода – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Начало было положено в 2015 году. С тех пор комплекс буквально поглотил тонны габаритного оборудования. В его недрах скрылись огромные реакторы, которые доставляли со всего мира по воде и суше специальными баржами и тралами. Колонны и блоки сегодня опутаны километрами труб. На закупку технологического оборудования израсходовано более 480 миллионов долларов. География поставок – практически весь мир, все ведущие компании по производству высокотехнологического оборудования. Общая стоимость объекта 1 миллиард 450 миллионов долларов США. Проект по стоимости, масштабу и уникальности не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. В состав комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков входят комбинированная установка гидрокрекинга, установка производства водорода, установка производства серы и 21 объект общезаводского хозяйства. Их готовность составляет от 94 до 100%. С вводом в эксплуатацию комплекса значительно повысится глубина переработки нефти, увеличится выпуск дизельного топлива с низким содержанием серы и гидроочищенного вакумного газойля. Снизится производство котельного топлива – мазута, в тоже время его качество будет соответствовать новейшим европейским стандартам. Иначе говоря, комплекс позволит выжать максимум из черного золота, тем самым выведет Мозырский нефтеперерабатывающий на новый уровень конкурентной борьбы. В мире насчитывается всего 8 подобных высокотехнологичных комплексов. Мозырский будет девятым по счету. Пуск комплекса гидрокрекинга станет по-настоящему историческим событием, к которому сегодня готовятся со всей ответственностью.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ