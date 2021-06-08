В Мозыре прошла XIII Открытая республиканская спартакиада инвалидов-колясочников «Полесские игры». В состязании приняли участие команды из трех стран. Более 100 участников. И это не смотря на пандемийное время.

Эти люди из года в год доказывают – их возможности не ограничены. Актив и позитив – это про них. Более 115 человек приняли участие в 13 открытой республиканской спартакиаде, из них 80 – это инвалиды-колясочники. Это самое масштабное спортивное состязание в своем роде на территории Беларуси. Причем, мероприятие уже не первый год международного масштаба. Несмотря на пандемийное время в нынешнем состязании приняли участие команды из России и Украины. Церемония открытия прошла в спортивном зале СДЮШОР № 1.

По случаю торжественного открытия прошел даже небольшой парад. Им командовал главный судья спартакиады Андрей Мащиц. Несмотря на то, что это спортивное соревнование, это в первую очередь не столько жёсткая борьба за призовые места, сколько форум друзей. Большинство участников здесь уже не первый раз.

Один из идейных вдохновителей спартакиады Евгений Шевко. Организация такого масштабного мероприятия – дело непростое. И в этом деле у Евгения богатый опыт.

Стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, новус, биатлон, шаффлборд, керлинг, стрельба из лука и еще много всего. Три дня спартакиады получились насыщенными и увлекательными. Собственно, как и всегда. Участники соревнований получили возможность пообщаться и в неформальной обстановке. А итоги подвели в воскресенье на церемонии закрытия. Первое место заняли мозыряне, втрое – команда из соседней Украины, третье – участники из Орши. Несмотря на то, что спартакиада едва закончилась, активисты мозырской организации уже приступают к активной подготовке традиционного слета, который пройдет в августе.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ