Хотели пожарить шашлыки..: В Мозыре при попытке разжечь мангал 24-летний мужчина и его маленькая дочь получили ожоги

5 июня в Мозыре семья из трёх человек отдыхала на территории гаражного кооператива. Готовили шашлыки. 24 летний отец взял на руки свою дочь, 2020 г.р., и решил добавить жидкость для розжига в уже горящий мангал. В этот момент пластиковая бутылка треснула, жидкость попала на мужчину и ребенка и воспламенилась. При помощи подручных средств мужчина сбил пламя с себя и дочери. После чего на личном автомобиле он с супругой и ребенком самостоятельно поехал в больницу. Мужчина получил термические ожоги 12% тела, у девочки обожжено 13% тела. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение.