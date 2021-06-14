Юные спасатели-пожарные со всего Полесского куста собрались в Мозыре, конкретнее на базе 11 школы, чтобы сразится в тематических конкурсах в рамках областного слета.

У каждой из команд юных пожарных-спасателей свой имидж: это и форма, и девиз, и в целом, понимание того, как пропагандировать в школьные массы тему безопасности. Молодые и амбициозные помощники МЧС со всего Полесского куста собрались в Мозыре, чтобы посоревноваться. Строевая подготовка, установка палатки, боевое развертывание пожарного рукава из спецмашины для подачи воды, конкурсы по основам безопасной жизнедеятельности, оказания первой медицинской помощи. Эти ребята уверены, что занимаются важным делом. Несмотря на это, ничто современное им не чуждо, тему безопасности продвигают через блогерство и тот же Тик-Ток.

Для юных пожарных-спасателей тема безопасности – это не просто увлекательное хобби. Многие из них в дальнейшем планируют связать свою жизнь с министерством по чрезвычайным ситуациям.

На протяжении многих лет МЧС делает упор на работу с молодежью. Креативные акции, конкурсы, все, чтобы заинтересовать ребят. В увлекательной форме доносят до школьников жизненно важные правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Самым ярким конкурсом стал мюзикл на тему безопасности. В этом году областной этап слета юных пожарных-спасателей проходил на двух площадках. В Мозыре и в Гомеле. Самых ярких ребят, которые в теме безопасности, отберут в сборную команду, которая будет защищать честь области на республиканском соревновании.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ