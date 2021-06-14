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Рубрика: Новости

Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь! В День донора студенты педагогического университета безвозмездно сдавали кровь

14 июня 2021, 18:21

Сегодня, 14 июня, отмечается всемирный день донора крови. Его цель – напомнить обществу о потребностях в крови и ее продуктах и важности безвозмездного добровольного донорства. Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь – с таким призывом в этом году обращаются медики. На приглашение откликнулись студенты педагогического университета.

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