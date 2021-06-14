Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь! В День донора студенты педагогического университета безвозмездно сдавали кровь

Сегодня, 14 июня, отмечается всемирный день донора крови. Его цель – напомнить обществу о потребностях в крови и ее продуктах и важности безвозмездного добровольного донорства. Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь – с таким призывом в этом году обращаются медики. На приглашение откликнулись студенты педагогического университета.