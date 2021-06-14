Заседание координационного совета по делам инвалидов на базе мозырского драматического театра решили провести не случайно. Здания театра после капитального ремонта полностью соответствует всем современным требованиям безбарьерной среды. Театр начинается с пандуса. А еще с большой оранжевой точки и тактильной плитки, причем как на входной группе, так и во всем здании. Здесь есть лифт, зрительные залы предусматривают места для колясок.
К сожалению, пример мозырского театра скорее исключение из правил. 6% населения в нашей стране — это люди с инвалидностью. В Мозыре таких 8 тысяч человек. Эта цифра может показаться не такой большой. Но это люди, которые в силу состояния своего здоровья не всегда могут воспользоваться той инфраструктурой, которой мы все привыкли пользоваться ежедневно. Заседание координационного совета по делам инвалидов – выявление и устранение физических и информационных преград на пути людей особой заботы. В государственной программе «Социальная защита» на 2021-2025 годы заложен комплексный подход к формированию доступной среды. Это и трудоустройство, и медицинское обслуживание, и свободное передвижение, и целый ряд льгот. Феликс Галюк, заместитель председателя исполкома, возглавляет районный координационный совет по делам инвалидов, отметил, что есть ряд вопросов, но поддержка инвалидов и создание для них комфортных условий — это приоритет социальной политики и государства, и района в частности.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Заседание координационного совета по делам инвалидов прошло на базе Мозырского драматического театра
Заседание координационного совета по делам инвалидов на базе мозырского драматического театра решили провести не случайно. Здания театра после капитального ремонта полностью соответствует всем современным требованиям безбарьерной среды. Театр начинается с пандуса. А еще с большой оранжевой точки и тактильной плитки, причем как на входной группе, так и во всем здании. Здесь есть лифт, зрительные залы предусматривают места для колясок.