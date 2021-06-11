Выпускные вечера-2021

Накануне в Мозыре прошли выпускные вечера. Впереди у вчерашних старшеклассников новые, уже взрослые, заботы – централизованное тестирование, окончательный выбор вуза, увлекательная студенческая жизнь. Но в памяти своих школьных учителей они навсегда останутся детьми. Искренними, смешливыми, добрыми и самыми лучшими!

Мозырский областной лицей в этом году поставил новый рекорд: из 142 выпускников 33 медалиста! За два года в лицее у каждого ученика собирается своя коллекция дипломов – за участие и победы в конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, интеллектуальных проектах. Но самая ценная и желанная для выпускников именно эта маленькая, но золотая медаль!

Вместе с детьми с лицеем торжественно и трогательно прощались родители. В адрес администрации и педагогов – только самые искренние и теплые слова.

Выпускники средней школы №14 тоже признаются, 11 лет учебы пролетели, как один миг. Кажется, только вчера ты сказал «До свидания, детский сад!» и с серьезным видом сел за парту первоклассника. И вот уже все позади – первые двойки и первые десятки, первые похвальные листы, первые ошибки и награды, первая школьная любовь.

Торжественную церемонию здесь перенесли на школьный двор: и рекомендации Минздрава учли, и от стандартного сценария отошли. Аттестаты вручали директор школы и приглашенные гости. И обязательно – благодарственные письма родителям!

Маленькая, но важная составляющая этого вечера – наряды выпускников и выпускниц. Тенденция сезона – стильные брючные костюмы. В том, числе и женские. Но в большинстве своем для красивого и романтичного прощания с детством девочки выбирают пышные платья интересных фасонов. Ведь в такой день должно быть все по-особенному.

Всего в Мозырском районе со школой прощаются 706 выпускников. Это трогательные часы для всех. Но особенно, для классных руководителей. Самые важные прощальные слова они произносят с волнением и трепетом.

Последний год в школе для ребят – самый напряженный. Уроки и факультативы, олимпиады и репетиторы, подготовка к будущему тестированию. Но в этот вечер они, не сговариваясь, молчат об экзаменах. В программе каждого выпускного – только смех, танцы и общие воспоминания о школьном детстве.

После торжественной части в каждой школе – праздник по своему сценарию. Этот вечер все стараются сделать максимально ярким и запоминающимся. Завершающих штрих – прогулки по городу и встреча первого, уже официально взрослого, рассвета.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ