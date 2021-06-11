Аттестаты особого образца лучшим выпускникам школ района вручили в Мозырском райисполкоме. В одном зале собрались золотые и серебряные медалисты их родители и педагоги.

В зале Мозырского райисполкома собрались выпускники 2021 года, лучшие из лучших, ребята, которые пришли к финалу школьного марафона с золотой и серебряной медалью. Красивые, нарядные молодые люди, элегантные родители и учителя. В воздухе ароматы духов смешиваются с общей атмосферой гордости. На месте родителей этой «золотой» и «серебряной» молодежи наверняка хотели бы оказаться многие мамы и папы. Традиционно путевку во взрослую жизнь, как еще называют аттестат, медалистам вручают первые лица района. Участие в мероприятии приняла представитель Главного управления образования Гомельского облисполкома Елена Клочкова. Она призналась в любви к Мозырщине, пожелала выпускникам светлой жизненной дороги и поблагодарила за труд всех педагогов.

Эти юноши и девушки шли к заветной цели долгие 11 лет. А рядом всегда были лучшие родители и лучшие учителя. Аттестат особого образца и золотая медаль ребятам, благодарственное письмо родителям и самые искрение слова всем педагогам.

В этом году школьные стены покидают 706 выпускников 11 классов, 56 из них получили золотые медали, 2-е – серебряные. Позади остались последний звонок и выпускные экзамены. Впереди у выпускников – централизованное тестирование. А еще их ждет самая главная школа – школа жизни. А значит, все самое интересное только начинается.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ