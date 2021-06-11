Большой выпускной бал в Калинковичах

Большой выпускной бал прошел вчера в Калинковичах. Бывшие 11-тиклассники со всех школ города и района собрались вместе на городской площади.

Выпускной бал собрал на главной площади Калинковичей 327 выпускников 11 классов со всего района: из семи городских и 13 сельских школ. Энергия молодости была разбавлена опытом. На площади кроме бывших школьников – их педагоги и родители. Традиционное поздравление и слова напутствия прозвучали от главы района Сергея Гвоздя. В этом году свои коррективы в организацию праздника пыталась внести погода, однако небольшой дождь не смог подпортить общую торжественную атмосферу. Напутственные слова адресовали выпускникам представители отдела образования и духовенства. Возложение цветов к мемориалу героев – еще одна традиция бала выпускников. И самый волнительный момент – вручение аттестатов особого образца. Их вместе с золотыми медалями получили 50 выпускников. Еще 45 ребят унесли с собой статуэтку «Ника». Ею традиционно награждают самых творческих, активных и спортивных. Имена трех выпускников занесены в районную книгу Почета за достижения высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности. Ярким акцентом выпускного бала стал вальс выпускников и традиционный круг почета по главной городской площади. В финале в небо поднялись воздушные шары.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ