Встреча ярким флешмобом. Юные мозыряне приветствовали культурно-спортивный фестиваль «Vytoki»

Культурно-спортивный фестиваль «Vytoki» стартовал в Мозыре. Большой праздник открыли маленькие мозыряне. На набережной Припяти они устроили яркий флешмоб.

Яркое солнце и знойная жара… Вместе с этим в Мозырь заглянул культурно-спортивный фестиваль «Vytoki». Маленькие мозыряне праздник поприветствовали ярким флешмобом. Разноцветные кепки и футболки, лучистые улыбки и четкие, синхронные движения… Единым танцем дети продемонстрировали сплоченность, без которой не бывает спортивных побед. Участие в флешмобе приняли около 100 маленьких танцоров и чирлидеров. Это ребята из 9 и 16 школы и воспитанники спортивно-технического клуба «Старт» Мозырского НПЗ. «Vytoki» уже в Мозыре. Фестиваль будет проходить в течение трех дней. Самым насыщенным днем будет суббота, 26 июня. Напомним, фестиваль Вытоки пройдет в шести городах страны. Он приурочен к 30-летию Национального Олимпийского комитета.