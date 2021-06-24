«Вытокi» – без знания своих истоков, духовного наследия, истории невозможно шагать в будущее

«Вытокi» – белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов. Мозырь принял эстафету пресс-туром. Туроператоры гомельской области знакомились с мозырскими истоками. Причем начали в прямом смысле, с истоков. Центр Мозыря, историческое место, Замковая гора.

Сотни лет назад здесь кипела жизнь. Укрепительное сооружение, стратегическое для Мозыря средневековья. С горы противник был виден как на ладони. Мозырь всегда отважно держал оборону. А обороняться было от кого. Лакомый кусочек с выгодным географическим положением, на берегу Припяти, с уникальным ландшафтом, наследием ледникового периода. «Мозырский замок» это музей под открытым небом, где экспозицией является вся ландшафтная зона с архитектурно-планировочной застройкой. В трёх башнях разместились экспозиции: «Оружейная», «Охотничья», «Административная». Организаторы руководствовались принципом – впечатлишься сам, красочно расскажешь своим клиентам. Виталина Сайфутдинова, гид нынешней экскурсии, о замке, интересных фактах из истории Мозыря может рассказывать бесконечно увлекательно. А еще, более увлекательно, о «Полесской веде». Здесь собраны практические, мифологические, фольклорные знаний наших предков о мире и месте человека в нем. Настоящий бренд Мозыря, этнографическое сердце Полесья. Одна из задач фестиваля – выявить вот такие эксклюзивные места в небольших городах и вывести их на новый уровень.

Валентина Ивановна, директор ООО БЕЛБРЕНД, эмоций не скрывала. Уверена, фестиваль «Вытокi» – это своеобразный катализатор, культурный, спортивный, позволяет ускорятся и двигаться вперед, а еще «Вытокi» ищут. так сказать, белорусскую «фишку».

Участники тура посетили священное место Мозыря – Курган Славы. И здесь десятки увлекательных фактов и историй. Организаторы фестиваля следуют принципу — без знания своих истоков, духовного наследия, истории невозможно шагать в будущее.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ