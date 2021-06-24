Районный День электробезопасности прошел на базе предприятия Мозырские электрические сети. На повестке дня – профилактика производственного и бытового травматизма, связанного с техническим электричеством.

Руководителей предприятий и специалистов по охране труда пригласили на районный День электробезопасности. Площадка форума – Мозырские электрические сети. Организация, специалисты которой о техническом электричестве знают все, и даже больше.

Семинар начался со знакомства со средствами защиты и спецодеждой отечественного производства. Представители электросетей провели демонстрационное занятие, установив заземление на провода воздушной линии электропередачи. Затем гостям показали местный автопарк. Самое большое внимание привлек электромобиль.

Соблюдение правил безопасности и знание правил оказания первой помощи – тот случай, когда даже многократное повторение лишним не будет. И хотя в зале – специалисты высокой квалификации, — для них организовали дополнительный мастер-класс, где врач городской поликлиники показал приемы реанимации человека при ударе током. Как действует правило «30 к 2», какой самый удачный музыкальный ритм для реанимации и как делать искусственное дыхание. Можно быть уверенным, такой интересный урок участники семинара запомнили. На районном Дне электробезопасности также обсудили основные аспекты, озвучили статистику, привели примеры, проанализировали причины электротравматизма. Все, чтобы совместными усилиями предотвратить трагедии на производстве и в быту.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ