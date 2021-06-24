В суде Мозырского района началось рассмотрение многоэпизодного уголовного дела по незаконному обороту наркотиков. На скамье подсудимых сразу четыре местных жителя возрастом от 32 до 46 лет.

Слушания по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта начались в суде Мозырского района. На скамье подсудимых – четверо местных жителя возрастом от 32 до 46 лет. Действия всех обвиняемых квалифицированы по третьей части статьи 328 Уголовного Кодекса. Самому старшему также предъявлено обвинение за незаконное хранение оружия.

Двое из подсудимых были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда оперативники наркоконтроля и областного управления КГБ сначала задержали 33-летнего наркопотребителя и изъяли свертки с амфетамином и марихуаной, которые он хранил в доме и арендуемом гараже. Выяснилось, товар приобретен у 46-летнего жителя Мозырского района. Он стал следующим звеном цепочки. Еще в 90-х мужчина попадал в поле зрения милиции за хулиганство и причинение телесных повреждений. Затем, вероятно, решил сменить профиль криминальной деятельности: в егодеревенском доме нашли свертки с амфетамином, фасовочные пакеты, электронные весы и боевой арсенал. Но и этот задержанный, по версии следствия, — лишь среднее звено между поставщиком и потребителем. Изъятый наркотик он приобрел у 36-летнего знакомого, которого, вместе с «коллегой» по увлечению, задержали спустя два месяца – в январе этого года. Мы рассказывали эту историю:

«9 января в 15.30 в агрогородке Козловичи инспекторы ГАИ остановили для досмотра автомобиль «Фольксваген». За рулем находился 36-летний безработный мозырянин, на пассажирском сиденье – 31-летний работник одного из мозырских предприятий. В момент задержания молодой парень проглотил небольшой пакетик. Мозырянина экстренно доставили в Калинковичскую районную больницу, где врач-эндоскопист изъял содержимое из желудка. Тем самым, спас жизнь подозреваемому. Позже эксперты установят, внутри находилось особо опасное психотропное вещество – смесь амфетамина с мефедроном. При осмотре машины наркоконтроль ждал еще один сюрприз – более 18 г комковатого порошкообразного вещества белого цвета. Аналогичная смесь психотропов».

Следствие установило, крупные партии наркотиков мозыряне заказывали и оплачивали бесконтактным способом – через теневой интернет-магазин. Получали координаты в Минской области, и ездили забирать закладки из тайников. Но даже такая конспирация не помогла скрыться от внимания правоохранителей. В суде причастность к сбыту наркотиков все четверо отрицают. Говорят, приобретали и хранили для личного пользования. Если в ходе слушаний их вина будет доказана, каждому грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ