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Рубрика: Новости

Культурно-спортивный фестиваль «Vytoki» стартовал в Мозыре! Его открыли ярким флешмобом, участие в котором приняли около 100 маленьких мозырян.

24 июня 2021, 14:29

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