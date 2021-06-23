Мозырский отдел ГАИ и Красный Крест провели совместную акцию: водителям большегрузов раздали бутылки с водой

Установилась аномально жаркая погода. Синоптики говорят, это не предел: к концу недели столбик термометра поднимется к 40 градусам. Мозырский отдел ГАИ и Красный Крест провели совместную акцию: водителям раздали бутылки с водой.

Пекло. Именно это слово лучше всего характеризует погодную обстановку, которая установилась на этой неделе. Несладко приходится всем: и пешеходам, и водителям. В эти действительно горячие дни ГАИ и Красный Крест проводит свою традиционную акцию «Спасем водителей от жары!». Павел Булавко – водитель-механизатор предприятия «Козенки -Агро». В душной кабине трактора ему приходится нелегко. Жара негативно влияет на дорожную обстановку. У водителей снижается концентрация внимания, ухудшается самочувствие, появляется вялость, сонливость, обостряются хронические заболевания.

Когда инспектор ГАИ остановил жителя Светлогорска первая реакция – недоумение, а когда к нему подошли миловидные волонтеры Красного Креста с прохладной водой, был приятно удивлен. Для будущих фельдшеров Ксении и Дарьи волонтерство – это полезный опыт. И Красный Крест, и выбранную профессию объединяет помощь людям.

ГАИ и Красный Крест сотрудничают довольно плотно. В жару угощают водителей прохладной питьевой водой, а в лютые морозы – горячим чаем.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ