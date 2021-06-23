Мозырские каменщики подтвердили звание лучших в Гомельской области. Традиционный конкурс профмастерства в этом году прошел на молодежной стройке средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 96 Гомеля.

Лучшую бригаду каменщиков Гомельской области выбрали в июне. Конкурс профессионального мастерства проходил в Гомеле, на стройплощадке средней общеобразовательной школы в микрорайоне №96. Борьба среди лучших мастеров кирпичной кладки – это всегда жарко, в прямом и переносном смысле. И мозыряне высокий уровень мастерства демонстрируют всегда. Например, в прошлом году они победили на аналогичном конкурсе, площадка которого располагалась в Мозыре – на строительстве нового детсада. В сезоне-2021 бригада все того же СУ-167 ОАО «Мозырьпромстрой» одержала убедительную победу в областном центре. Кстати, среди всех строительных специальностей одна из самых ответственных – у каменщиков. Ведь именно от их мастерства зависит многолетняя устойчивость каждого здания.