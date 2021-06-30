Впереди – самостоятельная жизнь и освоение непростой профессии. Состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников Мозырского педагогического университета

В Городском Дворце культуры прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников Мозырского педагогического университета. На ней побывала наша съемочная группа.

Уже не студенты, еще не учителя… Торжественная церемония чествования лучших выпускников Мозырского педагогического университета стала тем промежуточным моментом между студенческой жизнью и непосредственно работой. Шесть факультетов, 18 специальностей… Всего в этом году стены университета покинут около 600 выпускников. В зале Городского дворца культуры собрали лучших: активистов, стипендиатов Президентского фонда, отличников.

Позади остались годы учебы, многочисленные сессии, экзамены и зачеты. Впереди – новые жизненные вершины, которые только предстоит покорять. В памяти наверняка отложится и сегодняшнее торжество. Можно сказать, что большинство сидящих в зале – перфекционисты по жизни. Красный диплом – это высший пьедестал университетской учебы.

От имени исполнительной власти и депутатов студентов-отличников поздравил заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк. Ребятам пожелал ясных жизненных горизонтов и профессионального роста.

В торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы с отличием. Пять студентов ВУЗа за 2020-2021 учебный год стали стипендиатами Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Им вручили свидетельства. Яркая церемония подвела черту под годами студенчества. Впереди – самостоятельная жизнь и освоение непростой профессии.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ