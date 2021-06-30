 Директива № 1 « О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Ее выполнение обсуждали на сессии депутатов

О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины доложил начальник управление по труду, занятости и соцзащите населения Михаил Пашинский. В целом, работу по реализации требований Директивы Президента №1 отметили удовлетворительной. Тема многогранная: производственный травматизм, промышленная безопасность, суициды, охрана жизни на воде. В районе сформирован единый подход к выполнению требований Директивы. Осуществляется комплекс мер, направленных на снижение травматизма и гибели людей на производстве. Ведется работа по предотвращению пьянства, алкоголизма, аварийности, травматизма и гибели людей на дорогах, охране общественного порядка. Усилия направлены на противопожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций. В сравнении аналогичным периодом прошлого года число погибших от внешних причин уменьшилось на 5 и составило 35 человек. В докладе Михаил Пашинский проанализировал каждый несчастный случай. Личная халатность и недисциплинированность – основная причина получения травм или гибели на производстве. Инструктажи, медицинские осмотры, контроль со стороны служб по охране труда. Все это должно быть усилено и все службы должны работать в одной сцепке, чтобы человек возвращался с производства живым и здоровым. По данной теме выступили начальник мозырской милиции Михаил Синельников, Виталий Ермаковец, председатель Мозырского ОСВОДа и Евгений Дешин, первый заместитель начальника Мозырского ГРОЧС. Кстати, перед началом заседания все присутствующие могли ознакомиться с потенциалом Мозырского района. В холле исполкома работала мини-выставка.