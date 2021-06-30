Семья Воробьевых, которая стала лучшей по итогам областного конкурса «Властелин села», сейчас готовится к финишному республиканскому этапу

Семья Воробьевых из Слободского сельского совета, которая представляла Мозырщину, стала лучшей по итогам областного конкурса «Властелин села». Сейчас они готовятся к финишному республиканскому этапу, который пройдет 10 июля в Александрии. Мы снова побывали в гостях у победителей и узнали, какие призы и эмоции получили от 1-го места.

На областном этапе конкурса «Властелин села», который проходил в Калинковичах, было действительно жарко. Температурный градус далеко за 30, а еще более 20 семей собрались, чтобы побороться за звание самой творческой, самой дружной ячейки общества. В итоге, 1 место заняла семья из Слободского сельского совета – семья Воробьевых. Победа стала неожиданностью. А эмоции просто непередаваемы. За победу в конкурсе Воробьевы получили позитивные эмоции, мультиварку и бычка Борю. В собственном хозяйстве ему пока места не нашлось, сейчас Боря живет у мамы Евгения. Лиза и Ульяна сразу же в него влюбились. Каждый вечер ездят его навещать. После победы в областном этапе «Властелина села» бычка Борю привезли в его новый дом, а сами, прихватив все необходимое, отправились на природу. Кстати, для Лизы и Ульяны это была первая ночевка. Семья Воробьевых, действительно, «Властелины села». Виктория работает зоотехником на молочно-товарной ферме «Слободка». Любит работу и своих подопечных. К примеру, эта телочка с говорящим именем Нахалка при перегоне стада слушается лишь Вику. Супруг Евгений тракторист-машинист на сельхозпредприятиии «Слободское им. Ленина». Из года в год передовик производства, грамоты, дипломы, кстати, это далеко не все. Все просто физически не умещаются на столе. Уборочная компания в самом разгаре, на трактористов колоссальная нагрузка, тем не менее, Евгений нашел время для подготовки к конкурсу. А еще собственное хозяйство. Огород, куры, кролики, кот и две собаки. Буквально вчера возле дома подобрали еще одну. Просто не смогли пройти мимо. Видно, что девочка породистая и привыкшая к дому. Воробьевы надеются, что, может кто узнает свою собаку и эта очаровашка все же вернется к своим хозяевам.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ