Информация Мозырского РОВД. Милиция ищет человека, причастного к краже.

Мозырским РОВД устанавливается личность гражданина, совершившего хищение наушников в магазине «5 Элемент» в ТЦ «Бобровский» по адресу г. Мозырь, ул. Рыжкова, 94. Приметы гражданина: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, плотного телосложения, волос темный короткий. Был одет в кепку черного цвета, жилетку черного цвета, спортивную кофту черного цвета с полосами на рукавах белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета. Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029- 83-22-828, 25-30-83 или 102.