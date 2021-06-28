Вечерний гала-концерт

Фестивальная программа в Мозыре завершалась вечерним гала-концертом с участием популярных артистов. Праздничное настроение дарили арт-группа «Беларусы» и группа «Jazz City Band», Гюнешь, Ирина Дорофеева и другие исполнители.

Как и обещали организаторы, завершился фестиваль «Вытокi» очень ярким шоу. Для участников спортивно-культурного форума свои лучшие хиты исполнили Жанет, Гюнеш, Валерий Шмат, Ирина Дорофеева. Один из лейтмотивов «Вытоков» — Год народного единства. Со сцены звучало много песен о Беларуси и для белорусов.

Все музыкальные жанры, кроме скучного. Гала-концерт объединил поклонников современной эстрады, звучной классики, рок-хитов и популярных хитов 90-х и «нулевых». По-настоящему зажгли публику каверы от группы Jazz City Band».

Уже сегодня «Вытокi» можно назвать самым ярким, запоминающимся и душевным фестивалем этого лета. Мозырян и гостей города объединили музыка, искусство, творчество и спорт. Финальный аккорд – праздничный салют, во время которого все стали едины. В позитивном моменте, в моменте счастья и летнего настроения.