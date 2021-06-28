Организаторы фестиваля «Вытоки» посетили Мозырский НПЗ.

Флагман нефтепереработки, Мозырский НПЗ, в дни проведения фестиваля «Вытокі» стал экскурсионной площадкой. В составе делегации, побывавшей на предприятии – организаторы масштабного культурно-спортивного праздника. Об истории завода с момента строительства и до сегодняшнего дня гостям рассказал генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов. Основные вехи развития предприятия, стабильные советские годы, сложные 90-е и последующие за ними – годы непрерывной модернизации.

За окнами автобуса – сменялись десятки установок: легендарная ЛК6У№1, с которой начинался завод, построенная следом вторая ЛК, современные эстакады налива, огромные резервуары. Побывали гости и в так называемом «новом городе». Так здесь именуют современную часть завода. Благодаря непрекращающейся модернизации Мозырский НПЗ постоянно трансформируется. Венцом современной программы развития безусловно станет комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Гости побывали в операторной H-Oil. С этой операторной будет вестись управление всеми установками комплекса. Посещение завода прошло в рамках проведения семинара, посвященного разработке и продвижению региональных и национальных брендов.

В эти дни на заводе завершается капитальный ремонт. Вот-вот нефтегигант заработает в полную силу. В целом, за последние годы эффективность производства значительно возросла. На рынок вышли новые виды товарной продукции. Увеличилось производство битума, 95-го бензина, в ассортименте появилось 4 вида 92-го, расширена линейка дизельного топлива, производятся 98-ой и 100-й бензины. Сегодня Мозырский НПЗ – это национальный бренд, известный во всем мире. Даже короткий экскурс в нефтепереработку по-настоящему впечатлил гостей. Своими впечатлениями организаторы фестиваля «Вытокі» поделились с участниками семинара «Капитал-места». Мероприятие состоялось сразу после посещения завода. Культурно-экономический проект «Капитал места» актуализирует историко-культурное наследие для создания региональных белорусских брендов. Его цель – развитие и использование коммерческого потенциала конкретного региона. Реализация проекта предполагает широкомасштабное сотрудничество с государственными и общественными организациями, предприятиями разных форм собственности. Участникам семинара рассказали об практике применения закона о географических указаниях. Презентации своих предприятий провели Беларускабель, Мозырские молочные продукты, Мозырский ДОК, Мозырский машиностроительный завод.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ