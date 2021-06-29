Мозырский сбитень, производства местного пивзавода, может стать еще одним национальным брендом. Такое мнение высказала соорганизатор фестиваля «Вытокi», директор БелБрендАудита Валентина Дынич.
Производство напитков брожения на травах и меду на «Мозырьпиво» возобновили два года назад. Рецептура сбитня разработана совместно с научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Когда-то подобные напитки были визитной карточкой мозырского предприятия. Сегодня, уверены эксперты, настало время возродить их популярность и вывести на новый уровень.
В рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокi» в Мозыре проходила выставка «Белорусские бренды». Свою продукцию представляли предприятия пищевой и легкой промышленности. Гостей привлекали шатры совхоз-комбината «Заря» и Мозырских молочных продуктов, хлебозавода и «Припятского Альянса», Милкавиты, Туровского молочного комбината. Продукцию многих предприятий можно было не только приобрести, но и продегустировать. «Вытокi» — белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта — создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве. В Мозыре фестиваль проходил с 24 по 26 июня.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Мозырский сбитень, производства местного пивзавода, может стать еще одним национальным брендом
Мозырский сбитень, производства местного пивзавода, может стать еще одним национальным брендом. Такое мнение высказала соорганизатор фестиваля «Вытокi», директор БелБрендАудита Валентина Дынич.