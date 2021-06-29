Мозырский сбитень, производства местного пивзавода, может стать еще одним национальным брендом. Такое мнение высказала соорганизатор фестиваля «Вытокi», директор БелБрендАудита Валентина Дынич.

Производство напитков брожения на травах и меду на «Мозырьпиво» возобновили два года назад. Рецептура сбитня разработана совместно с научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Когда-то подобные напитки были визитной карточкой мозырского предприятия. Сегодня, уверены эксперты, настало время возродить их популярность и вывести на новый уровень.

В рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокi» в Мозыре проходила выставка «Белорусские бренды». Свою продукцию представляли предприятия пищевой и легкой промышленности. Гостей привлекали шатры совхоз-комбината «Заря» и Мозырских молочных продуктов, хлебозавода и «Припятского Альянса», Милкавиты, Туровского молочного комбината. Продукцию многих предприятий можно было не только приобрести, но и продегустировать. «Вытокi» — белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта — создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве. В Мозыре фестиваль проходил с 24 по 26 июня.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ