В Мозырском районе продолжается кампания по вакцинации от COVID-19

В Мозырском районе в самом разгаре прививочная кампания против COVID-19. Вакцинировано уже 11400 человек первой дозой. И шесть тысяч – повторно. На днях центральная городская поликлиника получила еще порядка 4,5 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сегодня желающие могут привиться в день обращения в поликлинику. Главное, иметь хорошее самочувствие, пройти осмотр у терапевта и получить разрешение на вакцинацию. На протяжении нескольких недель мозырские медики выезжают и на предприятия города и района. Мобильные пункты вакцинации против COVID-19 были организованы на Мозырском НПЗ, Мозырьсоли, в «Заре» и «Козенках-Агро». Максимальный акцент – на людей с хроническими недугами, представителей сферы образования и социальной службы.