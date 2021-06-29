Летние каникулы – радость для детей, но горячая пора для медиков, спасателей, педагогов

Летние каникулы – самое любимое и радостное время у детей. Но другое, в отличие от взрослых, восприятие мира и пытливый ум способны завести их туда, куда попадать не стоит. Что должны помнить родители и знать дети, чтобы не подвергать свою жизнь опасности?

С наступлением каникул новостные ленты начинают напоминать сводки с военного фронта. Только в июне по Беларуси случаев выпадения из окон зарегистрировано 7! Двое детей погибли. В том числе, и маленькая мозырянка. Растет и количество травм, которые медики негласно называют «летними»: упал на велосипеде, со скейта или роликов, неудачно сыграл в футбол, получил солнечные ожоги на пляже, неудачно оступился возле костра или мангала… Если добавить статистику ДТП и утоплений, становится предельно ясно, для спасателей, правоохранителей, медиков лето – очень горячая пора.

Впереди еще два месяца каникул, и нужно успеть многое: загореть и накупаться, зарядиться энергией солнца и свежего воздуха, съездить в лагерь или к бабушке в деревню, найти новых друзей, накопить силы перед предстоящим учебным годом. Но, чтобы каникулы остались ярким впечатлением, каждому ребенку нужны максимальные внимание и забота от родителей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ