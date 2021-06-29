В Калинковичах прошли областные соревнования между санитарными дружинами

Соревнования между санитарными дружинами – это проверка их готовность к выполнению алгоритма действий в случае ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме этого, подобные соревнования – возможность применить на практике полученные теоретические знания. Семь команд, экипированных противогазами, санитарными сумками и другим специнвентарем несколько часов оказывали первую помощь пострадавшим в очагах инфекционного заболевания, химического и комбинированного поражения, демонстрировали судьям свои теоретические знания. Одним словом, борьба за первое место была нешуточной. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Третье место заняла санитарная дружина Светлогорского управления буровых работ республиканского унитарного предприятия производственного объединения «Белоруснефть». Второе место у команды открытого акционерного общества «Гомсельмаш». А победа досталась команде открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод» – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» из Жлобинского района.