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Рубрика: Новости

Второй день культурно-спортивного фестиваля «Вытокi» отметился знакомством со спортивным потенциалом Мозырщины

28 июня 2021, 18:19

Мозырщина известна не только успехами в социально-экономическом развитии, но и спортивными достижениями. Центр туризма и краеведения, центр технического творчества, спортивные студии, школы олимпийского резерва, филиал училища олимпийского резерва воспитывают будущих чемпионов области, страны и мира. Среди самых популярных видов спорта, конечно, гребля на байдарках и каноэ, футбол и волейбол.
Семинар-практикум по олимпийскому образованию прошел в рамках фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу». Стадион 16-й школы превратился в огромную презентационную площадку с разными спортивными активностями.
Вторая часть семинара Национального олимпийского комитета –практический урок. В роли слушателей – преподаватели физкультуры и тренеры. Люди, которые первыми начинают работать с талантливыми ребятами.

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