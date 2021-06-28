Второй день культурно-спортивного фестиваля «Вытокi» отметился знакомством со спортивным потенциалом Мозырщины

Мозырщина известна не только успехами в социально-экономическом развитии, но и спортивными достижениями. Центр туризма и краеведения, центр технического творчества, спортивные студии, школы олимпийского резерва, филиал училища олимпийского резерва воспитывают будущих чемпионов области, страны и мира. Среди самых популярных видов спорта, конечно, гребля на байдарках и каноэ, футбол и волейбол.

Семинар-практикум по олимпийскому образованию прошел в рамках фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу». Стадион 16-й школы превратился в огромную презентационную площадку с разными спортивными активностями.

Вторая часть семинара Национального олимпийского комитета –практический урок. В роли слушателей – преподаватели физкультуры и тренеры. Люди, которые первыми начинают работать с талантливыми ребятами.