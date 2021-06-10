В Мозырском районе в аварии пострадал 9-летний ребенок

Авария произошла 9 июня примерно в 16:50, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 57-летний водитель на автомобилем «Вольво ХС70» двигался по д. Каменка со стороны д. Малые Зимовищи Мозырского района в Мозыря. При пересечении автодороги Р-36 «Мозырь-Лельчицы» при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ИЖ-2125», которым управлял 66-летний водитель. В результате ДТП травмы получил 9-летний пассажир автомобиля «ИЖ-2125». Ребенок ехал на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Он был направлен на амбулаторное лечение.