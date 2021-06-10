Сегодня православные верующие отмечают Вознесение Господне

В этом году православные христиане отмечают Вознесение Господне 10 июня. Этот праздник является двунадесятым и посвящен одному из ключевых событий жизни Спасителя, описанному в Евангелии. Поскольку Вознесение приходится на сороковой день после Пасхи, то всегда выпадает именно на четверг. Православная Церковь учит, что Христос вознесся (то есть восшел на Небо во плоти) и тем самым завершил дело спасения человеческого рода. Воскреснув из мертвых. Он победил смерть, а вознесясь открыл людям путь в Небесные обители, где человек не был никогда прежде. В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады. Учитывая, что Вознесение всегда выпадает на май или июнь, то такая примета вполне справедлива.