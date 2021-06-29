Уроки, эскизы и наброски… Первые работы, первые выставки. Всё это теперь позади, как и самый ответственный этап всего обучения в детской художественной школе – творческий отчет, защита дипломных работ.
Светлана Ивановна Серкова, директор художественной школы, с гордостью показывает все детские работы. Говорит, остановиться и выбрать одну или даже несколько, очень трудно. Все они достойны презентации на камеру. Тематика абсолютно разная: семья, малая Родина, а еще любовь к братьям нашим меньшим. На картинах очень много птиц, зверей. Лейтмотив – защита и охрана, бережное отношение. Юные художники уверены, они могут изменить мир.
Приносят свежесть и наполняют юностью все работы, не зависимо от сюжета и техники выполнения. Кстати, многие юные художники всерьез задумываются о профессиональной карьере художника. Работы Кати Туровец о семейных ценностях, о доме, любви. Девушка мечтает поступить в Гомельский художественный колледж, а сейчас искренне благодарит своих педагогов. Кстати, благодарят педагогов-мозырян коллеги из Гомеля и не только. Уровень подготовки абитуриентов из Мозыря традиционно высок. Ребята старались и во время учебы, и при подготовке дипломных проектов.
Довольны результатом защиты и в целом выпуском все учителя. Ярко, свежо, сочно, талантливо. И, пользуясь случаем, приглашают в мозырскую художественную школу. Всех, не зависимо от возраста, кто хочет понимать мир, мир прекрасного, передавать музыку ветра, шум дождя, свежесть утра.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
29 выпускников Мозырской детской художественной школы искусств презентовали свои дипломные работы
Уроки, эскизы и наброски… Первые работы, первые выставки. Всё это теперь позади, как и самый ответственный этап всего обучения в детской художественной школе – творческий отчет, защита дипломных работ.