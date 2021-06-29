29 выпускников Мозырской детской художественной школы искусств презентовали свои дипломные работы

Уроки, эскизы и наброски… Первые работы, первые выставки. Всё это теперь позади, как и самый ответственный этап всего обучения в детской художественной школе – творческий отчет, защита дипломных работ.

Светлана Ивановна Серкова, директор художественной школы, с гордостью показывает все детские работы. Говорит, остановиться и выбрать одну или даже несколько, очень трудно. Все они достойны презентации на камеру. Тематика абсолютно разная: семья, малая Родина, а еще любовь к братьям нашим меньшим. На картинах очень много птиц, зверей. Лейтмотив – защита и охрана, бережное отношение. Юные художники уверены, они могут изменить мир.

Приносят свежесть и наполняют юностью все работы, не зависимо от сюжета и техники выполнения. Кстати, многие юные художники всерьез задумываются о профессиональной карьере художника. Работы Кати Туровец о семейных ценностях, о доме, любви. Девушка мечтает поступить в Гомельский художественный колледж, а сейчас искренне благодарит своих педагогов. Кстати, благодарят педагогов-мозырян коллеги из Гомеля и не только. Уровень подготовки абитуриентов из Мозыря традиционно высок. Ребята старались и во время учебы, и при подготовке дипломных проектов.

Довольны результатом защиты и в целом выпуском все учителя. Ярко, свежо, сочно, талантливо. И, пользуясь случаем, приглашают в мозырскую художественную школу. Всех, не зависимо от возраста, кто хочет понимать мир, мир прекрасного, передавать музыку ветра, шум дождя, свежесть утра.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ