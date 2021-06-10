Четвертый район и Наровчизна плавали. Вчера за два часа в Мозыре выпало 120% декадной нормы осадков

Сильный ливень вчера превратил некоторые улицы Мозыря в водные каналы. Дождь начался в районе двух часов дня и продолжался примерно до половины пятого. Кульминацией ливня стал мощный град. Правда, прошел он локально в районе бульвара Юности, улицы Малинина, захватил Наровчизну и часть Дроздов.

Ливневая канализация не справлялась с потоками воды. Автомобили буквально плавали по дорогам, как по рекам. О том, что сельское хозяйство – зона рискованного земледелия, узнали и многие жители частного сектора. У некоторых град повредил практически весь будущий урожай – побил помидоры, огурцы, нанес урон и ландшафтному дизайну – повредил цветы и кустарники. По наблюдениям мозырских метеорологов, вчера, 9 июня, в Мозыре за два часа часов выпало 27 ,6мм осадков, а это 120% декадной нормы. Напомним, синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных явлениях: грозах, ливнях и усилении ветра. Дожди и грозы обещали и сегодня. Завтра, в пятницу, снова ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра.