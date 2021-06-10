В Мозырском пограничном отряде снова гости, дети сотрудников Калинковичского мясокомбината

На этот раз погранотряд посетили дети сотрудников Калинковичского мясокомбината. Общение с пограничниками и их четвероногими питомцами, возможность прикоснуться к настоящему оружию и посидеть внутри боевой разведывательно-поисковой машины, а также позитивные эмоции и хорошее настроение – все это останется надолго в памяти ребят. А двери погранотряда всегда готовы открыться для тех, кто любознателен, кому хочется увидеть что-то новое и кому интересно узнать, что такое пограничная служба.