Познавательный урок истории во время летних каникул. Воспитанники творческого лагеря «Территория детства» побывали на экскурсии в Озаричах. Здесь, на территории современного Калинковичского района, много лет назад вершилась кровавая трагедия. В 1944 году под видом эвакуации в три лагеря смерти согнали более 50-ти тысяч человек. И всего за две недели существования концлагеря, в нем погибли не менее 20-ти тысяч мужчин, женщин и детей.
В 1965 году на месте бывшего лагеря смерти был построен мемориальный комплекс, куда приезжают взрослые и дети. Подрастающее поколение мозырян встречал местный экскурсовод.
Следующий в программе посещения – музей памяти жертв концлагеря. Фотографии военных корреспондентов, воспоминания узников, сохраненные на бумаге, фрагменты колючей проволоки, старая посуда и гильзы от патронов. Каждый экспонат – напоминание о том, через что прошли в неволе узники. Многие из которых были несовершеннолетними.
Экскурсия в Озаричи – одно из мероприятий насыщенной программы творческого лагеря «Территория детства». Юных воспитанников во Дворце культуры Мозырского НПЗ встречают уже шестое лето подряд. У тех, кто посещает лагерь, много возможностей – уроки современного танца и вокала, скрапбуккинг и пробы в телешоу, поездки и даже настоящий карнавал.
Лето в «Территории детства» проходит весело, интересно и с пользой. Сейчас заканчивается первая смена, но многие не спешат расставаться с полюбившимися педагогами, и просят родителей остаться дальше. Запись на остальные летние смены продолжается на вахте ДК.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Познавательный урок истории во время летних каникул. Воспитанники творческого лагеря «Территория детства» побывали на экскурсии в Озаричах
Познавательный урок истории во время летних каникул. Воспитанники творческого лагеря «Территория детства» побывали на экскурсии в Озаричах. Здесь, на территории современного Калинковичского района, много лет назад вершилась кровавая трагедия. В 1944 году под видом эвакуации в три лагеря смерти согнали более 50-ти тысяч человек. И всего за две недели существования концлагеря, в нем погибли не менее 20-ти тысяч мужчин, женщин и детей.