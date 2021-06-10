Познавательный урок истории во время летних каникул. Воспитанники творческого лагеря «Территория детства» побывали на экскурсии в Озаричах. Здесь, на территории современного Калинковичского района, много лет назад вершилась кровавая трагедия. В 1944 году под видом эвакуации в три лагеря смерти согнали более 50-ти тысяч человек. И всего за две недели существования концлагеря, в нем погибли не менее 20-ти тысяч мужчин, женщин и детей.

В 1965 году на месте бывшего лагеря смерти был построен мемориальный комплекс, куда приезжают взрослые и дети. Подрастающее поколение мозырян встречал местный экскурсовод.

Следующий в программе посещения – музей памяти жертв концлагеря. Фотографии военных корреспондентов, воспоминания узников, сохраненные на бумаге, фрагменты колючей проволоки, старая посуда и гильзы от патронов. Каждый экспонат – напоминание о том, через что прошли в неволе узники. Многие из которых были несовершеннолетними.

Экскурсия в Озаричи – одно из мероприятий насыщенной программы творческого лагеря «Территория детства». Юных воспитанников во Дворце культуры Мозырского НПЗ встречают уже шестое лето подряд. У тех, кто посещает лагерь, много возможностей – уроки современного танца и вокала, скрапбуккинг и пробы в телешоу, поездки и даже настоящий карнавал.

Лето в «Территории детства» проходит весело, интересно и с пользой. Сейчас заканчивается первая смена, но многие не спешат расставаться с полюбившимися педагогами, и просят родителей остаться дальше. Запись на остальные летние смены продолжается на вахте ДК.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ