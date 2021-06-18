В Мозырском районе на пожаре мужчина получил ожоги

18 июня рано утром в Мозырское районное подразделение МЧС поступило сообщение: горит дачный дом в деревне Борисковичи. Когда спасатели прибыли к месту вызова, хозяин вместе с женой находились на улице. Мужчина получил ожоги 20% тела. Он попытался войти в горящее строение, чтобы забрать документы. Сейчас мужчина в больнице. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Вероятнее всего возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.