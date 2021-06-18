После долгого пандемийного перерыва Ап-2 возобновил рейсы в Москву

С 18 марта 2020 года началась черная полоса в истории автобусного парка. Пандемия негативно отразилась на работе предприятия, все международные рейсы были отменены. Работники с ностальгией вспоминают, как раньше возили пассажиров в Россию, Украину. Но сейчас снова появился оптимизм. Связан он с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мая этого года.

Нельзя сказать, что в плане международных рейсов в Москву предприятие вернулось к доковидным временам. По-прежнему, действует ряд ограничений. Из Мозыря в российскую столицу могут ехать далеко не все белорусы. В этом списке студенты российских ВУЗов, те, кто собирается навестить близких родственников, кто едет на лечение. Полный перечень указан в распоряжении Правительства Российской Федерации № 1291 – р. Поэтому по направлению в Москву загруженность автобусов небольшая, зато обратно, так сказать, под завязку. Белорусы возвращаются домой.

В любом случае, возобновление даже одного международного маршрута вселяет в работников автопарка надежду. Подкрепляет ее и массовая вакцинация. Кстати, многие работники АП-2 уже привились от ковида.