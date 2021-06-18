День медика

В третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают все, кто давал клятву Гиппократа. Люди, которые выбрали одну из самых почитаемых и ответственных профессий. Те, кто ежедневно заботится о здоровье населения, возвращает больных к полноценной жизни. К профессиональному празднику мозырские медики подошли с хорошими результатами: удалось добиться снижения заболеваемостью скарлатиной, оспой, менингитом, сальмонелезом. Отмечено снижение по ВИЧ-инфицированным и туберкулезу. Взрослое население стало меньше страдать от болезней органов дыхания, болезней кожи и подкожной клетчатки, врожденных аномалий. Кстати, за 2020 год на мозырской земле родились 2017 детей. За пять месяцев этого года в стенах роддома появилось 883 малыша. 12 из них – двойни!

На торжественном собрании в честь профессионального праздника собрались терапевты и педиатры, стоматологи и хирурги, кардиологи и травматологи, медицинские сестры и санитары –десятки представителей всех отделений и направлений. Профессиональный праздник – это повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, поздравить друг друга, сменить привычную униформу на стильный костюм или нарядное платье.

Медицинское сообщество самого крупного на Полесье региона – это более 3600 человек. Врачи и эпидемиологи, фельдшеры и медсестры, лаборанты, водители скорых, санитарки несут круглосуточную вахту. Среди пациентов – не только мозыряне, но и жители пяти соседних районов – Житковичского, Петриковского, Наровлянского, Ельского и Лельчицкого. В структуре МЦГП – городская и детская больницы, роддом, стоматологическая поликлиника, станция скорой и неотложной медпомощи, противотуберкулезный, онкологический, психоневрологический, кожно-венерологический диспансеры, три поликлиники в городской черте. А еще ФАПы и здравпункты на предприятиях и в учреждениях образования. Для всех 2020-й и первая половина 2021-го выдались на редкость непростыми. Но именно медикам пришлось тяжелее всего. Их самоотверженный труд сложно переоценить.

Слова «Спасибо вам за труд!» в зале Городского Дворца культуры сегодня звучали много раз. На сцену за почетными грамотами, благодарностями и другими наградами поднимались десятки специалистов. Но сами медики признаются, лучшая награда для них – искренние улыбки выздоровевших пациентов. Многие профессиональный праздник проведут на рабочих местах, вновь надев костюмы и респираторы. Часто кажется, что понятие «усталость» для них вообще не знакомо! И ведь от них, бывает, зависит счастье целых семей! Мы очень поможем медикам, если будем просто соблюдать все меры безопасности, а еще укреплять свой иммунитет. В ближайшие дни, стучась в любой медицинский кабинет, не забудьте душевной улыбкой, теплым взглядом или добрым словом подчеркнуть, что видите и главное цените труд людей в белых халатах!