В Мозырском райисполкоме состоялось совещание по вопросам проведения в городе культурно-спортивного фестиваля «Vytoki». Мероприятие возглавил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Участие в совещании по вопросам проведения фестиваля «Vytoki» приняли представители Мозырского райисполкома и Гомельского облисполкома. Возглавил совещание губернатор области Геннадий Соловей. Культурно-спортивный фестиваль «Vytoki» проводится в республике впервые. Он приурочен к 30-летию Национального Олимпийского комитета. Организовать большой спортивный праздник было решено в небольших городах. В их числе оказался и Мозырь. О некоторых планах организаторов рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский. Главные события фестиваля пройдут 26 июня и начнутся в полдень. Спортивный блок фестиваля будет представлен 21-видом спорта. Среди прочих будут парусный спорт, чирлидинг, конный спорт. Все они будут объединены в один олимпийский квест, победители которого получат ценные призы. Культурная часть праздника – это разнообразные круглые столы, семинары, выставки, экскурсии. Старт мероприятиям будет дан 24 числа. На 26 число запланированы выставки-продажи ремесленников, конкурс вокалистов, а также большая концертная программа. В ней уже анонсировано участие групп «Беларусы», «Дрозды», «Джаз сити бэнд», артистов Жанет, Ирины Дорофеевой, Гюнеш, Ольги Венской и многих других.

Фестиваль «Вытоки» 15 мая стартовал в Лиде и пройдет в 6 городах Беларуси. Организаторами фестиваля являются Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов, ООО «АртХаос» и «БелБрендАудит».

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ