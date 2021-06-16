Воспитанники творческого лагеря «Территория детства» завершили свой отдых большим концертом

В понедельник на сцене Дворца культуры ОАО «Мозырский НПЗ» состоялся первый отчётный концерт детского творческого лагеря «Территория детства»! Талантливые, красочные номера, неподдельные эмоции и непринуждённая атмосфера веселья – всё это ожидало гостей детского праздника! Творческий лагерь «Территория детства» при ДК НПЗ работает уже шестой год. В сезон – несколько смен для сотен мальчишек и девчонок из разных белорусских городов. Во время летних каникул они ежедневно посещали занятия у лучших педагогов по танцу, актерскому мастерству, вокалу. В расписании каждой смены – много физических и творческих активностей. Все – в режиме офлайн. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Скрапбуккинг и пробы в телешоу, хореография и рисование. А еще есть место патриотическому воспитанию. Нынешняя смена ездила в бывший лагерь смерти Озаричи, дети посетили комплекс и музей. Летние каникулы в «Территории детства» – это интересно и с пользой. Совсем скоро, 17 июня, в лагере начнёт свою работу 2-ая смена, которая, несомненно, будет не менее интересной и яркой! А педагоги подводят итоги и радуются новым творческим успехам юных воспитанников, а еще готовят новую увлекательную программу.