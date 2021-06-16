В гостях у пограничников побывали дети сотрудников Мозырского НПЗ

В гостях у пограничников сегодня побывали дети сотрудников Мозырского НПЗ. Увлекательную экскурсию для подрастающего поколения организовала первичная организация Белхимпрофсоюза при поддержке военнослужащих.

Подержать в руках настоящее боевое оружие, сделать фото возле разведывательной машины, познакомиться с четвероногими помощниками защитников рубежей. Дети сотрудников Мозырского нефтеперерабатывающего завода побывали на увлекательной экскурсии в военном городке пограничного отряда. Мероприятие для подрастающего поколения организовала заводская первичная организация Белхимпрофсоюза.

Как известно, тонкости любой профессии хорошо постигаются в реальности. Урок теоретических знаний быстро переместился на свежий воздух. То, что в профессии пограничника всегда есть место для мужества и решительных поступков, продемонстрировали солдаты-срочники и их верные четвероногие товарищи. Показательные выступления кинолога маневренной группы и четырехлетней овчарки по кличке Урд вызвали у детей много эмоций!

Будущих защитников Родины, мальчишек, больше всего, конечно, привлекло боевое оружие. Ребятам продемонстрировали и новинки вооружения пограничников. В Мозырском погранотряде уверены, работа по патриотическому воспитанию молодежи должна выходить за рамки школьных парт. Во время летних каникул здесь с удовольствием открывают проходную для юных жителей Мозыря, Калинковичей и близлежащих райцентров.

На принятие решения «Быть или не быть надежным охранником родной страны», у этих ребят еще есть время. Но уже сегодня они поделятся с родителями и друзьями массой новых впечатлений. Обязательно расскажут, что в гостях у пограничников весело и вкусно: детская экскурсия завершилась дегустацией настоящей солдатской каши.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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