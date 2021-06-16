Зинаида Викторовна Нагорная – Почетный донор с 35-тилетним стажем

14 июня отмечается международный день донора. Для мозырянки Зинаиды Викторовны Нагорной – это, можно сказать, профессиональный праздник. С 25 до 60 лет Зинаида Викторовна сдала 50 литров крови, она почетный донор.

О том, что Зинаиде Викторовне Нагорной 87 лет, напоминает лишь цифра в паспорте. Буквально за пару часов до съемки, пенсионерка узнала, что стала прабабушкой в 12 раз. Семья разрастается. 3 детей и 7 внуков. Зинаида Викторовна женщина видная, всю жизнь поработала в киновидеопрокате, а когда ушла на пенсию, официально устроилась актрисой в театр. А еще Зинаида Викторовна почетный донор. Впервые помогла людям в 25 лет. За всю жизнь сдала 50 литров крови.

Для Зинаиды Викторовны донорство – это действительно нужное и важное дело. Жалеет об одном, что возраст для сдачи крови ограничен 60 годами.

Зинаида Викторовна после ухода на пенсию еще 15 лет проработала в театре. Любимая роль доброй тетушки феи в «Сказке про Золушку». И сейчас в жизни Зинаиды Викторовны есть место творчеству. Она пишет стихи, причем, ее стихотворные произведения очень утверждающие. Одно из любимых – про дом своего сына. Перед встречей телегостей Зинаида Викторовна написала на руке ключевое для нее слово, на которое нужно делать акцент в разговоре. И это слово «жизнь». Зинаида Викторовна уверена и своим примером подтверждает, именно жизнелюбие, умение радоваться каждой минуте и есть секрет долголетия.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ