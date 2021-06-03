В Мозырский пограничный отряд призваны военнослужащие запаса. В военных сборах они будут принимать участие 25 дней

Пограничники запаса прибыли в Мозырский погранотряд. Все военнообязанные уже служили в органах пограничной службы Республики Беларусь, поэтому сборы не столько научат их чему-то новому, сколько позволят освежить в памяти основные азы военной службы. Возраст призванного контингента варьируется в пределах от 24 до 31 года. В первый день учебного сбора прибывшие получили обмундирование и были поставлены на все необходимые виды довольствия. А еще было получение средств индивидуальной защиты, подгонка экипировки, знакомство с новым распорядком дня, первые занятия, и, конечно же, встреча с командованием. В этот же день состоялся торжественный ритуал вручения боевого оружия. По прибытию на войсковое стрельбище «Добрынь» прошли боевые стрельбы из АК-74, а также занятия по боевому слаживанию. Оно необходимо для отработки действий в составе подразделения. Кроме того, пришлось вспомнить навыки передвижения «по-пластунски», порядок разборки и сборки автомата, практику метания гранат. После насыщенного событиями дня группа прибыла на пограничную заставу «Роза Люксембург», там участникам сбора придется полностью влиться в её жизнь. Им предстоит изучение новых систем вооружения, связи, современных средств охраны границы. Также военнослужащие примут непосредственное участие в охране государственных рубежей.