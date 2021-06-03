Продолжается плановый ремонт городских дорог. Когда откроют спуск к улице Ленинской, и что происходит за рынком «ИстПал»?

725 метров. Участок ровно такой длины от улицы Рыжкова до улицы Ленинской начали ремонтировать осенью прошлого года. Открытия спуска для движения автотранспорта ждали еще к Новому году, но, как говорится, «не сложилось»: затянулись работы по устройству водопроводных сетей и ливневой канализации. В начале мая этого года на спуске появился свежий асфальт, и следом – хорошая новость: проезжую часть откроют уже в июне. Дорогу во время капремонта существенно расширили: от главпочтамта до дома № 58 теперь четырехполосное движение, а выше, до пересечения с улицей Рыжкова, – трех-полосное (две полосы на подъем и одна – на спуск.

Параллельно продолжаются работы у рынка «ИстПал». Со стороны улицы Нефтестроителей к улицам Малинина и Кеника появится регулируемый перекресток с бетонным покрытием вместо асфальта. Модернизация этого участка дороги планируют завершить к 1 июля.

В сезоне дорожники ведут и плановый ямочный ремонт. Сейчас начинаются работы по улицам Гоголя и Гагарина. Затем целостность дорожного покрытия будут восстанавливать на Социалистической, Чапаева и Нелидова.