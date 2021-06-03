Мобильная группа повторно проверила стройку «Мозырьпромстроя» и посетила объект ДСК

На предприятия Мозырского района продолжаются визиты организованной мобильной группы. В этот раз представители контролирующих ведомств посетили стройку многоквартирного дома, где основным подрядчиком выступает «Мозырьпромстрой». Две недели назад на этом объекте было выявлено значительное количество нарушений правил безопасности и охраны труда. Повторный визит показал, есть положительный результат.

Правда, как это часто случается, между новой проверкой и новыми нарушениями можно поставить математический знак «равно».

На соседней стройплощадке силами домостроительного комбината возводится панельная многоэтажка. С условиями работы здесь мобильная группа знакомилась впервые. Общий вердикт – удовлетворительно, но есть нюансы.

Главная цель мобильных групп – не наказать, а предупредить. Тем временем, в Мозырском районе продолжается месячник безопасности в строительстве. А значит, подобные визиты могут нанести на любую площадку и на любое производство.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ