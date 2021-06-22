Связь поколений. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны

В кинотеатре «Мир» собрались школьники и активисты ветеранского движения Мозыря. Отметить скорбную дату истории 80-летия начала Великой Отечественной войны, решили мероприятием, главная идея которого сохранить память. 22 июня 1941 года германские войска перешли границу Советского Союза и напали на пограничные подразделения Красной Армии. О первых днях войны, о том, какой вклад внесли белорусы в победу над фашизмом, о роли партизанского движения говорили представители разных поколений. Известные и не очень страницы истории озвучивали и сами ребята, и ветераны, чье детство прошло под свистом путь и разрывами снарядов.

22 июня 1941 года – дата, которую навсегда запомнили дети и участники войны, она же должна навсегда отпечататься в памяти новых поколений. Сегодня в Мозырском районе в живых осталось всего 12 ветеранов Великой Отечественной войны. На мероприятии их вспомнили поименно. Так же почтили память погибших героев и тех, кто не дожил до дня сегодняшнего.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ