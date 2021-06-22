Лесной фонд Мозырского района закрыт для посещения населением и въезда транспорта. Причина — повышение класса пожарной опасности до 4-го уровня

В Мозырском районе ввели первый в сезоне запрет на посещение лесов. Соответствующее распоряжение номер 1195 подписано 21 июня в райисполкоме. Это связано с установлением 4 класса пожарной опасности. По прогнозам синоптиков в ближайшее время сохраняется настоящее лето – жаркое и сухое.

В Мозырском опытном лесхозе напоминают, введение запретов или ограничений на посещение лесов – мера вынужденного характера. Она направлена на обеспечение безопасности граждан и сохранность лесного фонда. Меры ограничительного характера всегда вводятся временно, исходя из пожароопасной ситуации. По мере стабилизации ситуации запреты и ограничения на посещение лесов оперативно снимаются. Отслеживать ситуацию с введением запретов и ограничений на посещение лесного фонда граждане могут с помощью специальной интерактивной карты, которая публикуется на сайте Минлесхоза. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф — до 12 базовых величин (сейчас – до 348 руб.). Если будет причинен ущерб лесному фонду, то размер штрафных санкций может вырасти до 30 базовых величин (до 870 руб.).